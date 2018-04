Kosovo celebra 1º aniversário de independência

Centenas de pessoas estão saindo às ruas de Pristina nesta terça-feira, 17, para celebrar o primeiro aniversário da declaração de independência do Kosovo. A população albanesa étnica da cidade entoa palavras de ordem, tremula bandeiras e empunha faixas com mensagens desejando "feliz aniversário". O clima é de festa na capital kosovar, mas há tensão no norte do território, onde vive a maior parte da minoria sérvia do Kosovo. Deputados nacionalistas sérvios prometem unir-se à população sérvia do Kosovo numa declaração que, segundo eles, invalidaria a declaração de independência de um ano atrás. Kosovo declarou independência da Sérvia em 17 de fevereiro de 2008. Apesar de ter recebido o rápido reconhecimento dos Estados Unidos e de poderosas potências europeias, como Reino Unido, França, Alemanha e Itália, cinco dos 27 países da UE ainda não reconheceram a iniciativa kosovar. Em escala mundial, apenas 54 países concederam reconhecimento diplomático formal, muitos deles de influência mínima no cenário internacional, como Micronésia e Ilhas Marshall. No entanto, emergentes como Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul não fizeram o mesmo. Assim como Espanha, Romênia, Grécia, Eslováquia e Chipre, que resistem a reconhecer a independência kosovar dentro da própria UE. A Sérvia recusa-se a reconhecer a independência de Kosovo, assim como a Rússia, aliada de Belgrado. Os albaneses étnicos representam cerca de 90% da população de Kosovo. A minoria sérvia da região considera Kosovo o berço de sua identidade nacional e religiosa, séculos atrás. No entanto, a maior decepção para o Kosovo, de maioria muçulmana, foi o pequeno apoio que a independência recebeu entre os países que integram a Organização da Conferência Islâmica (OCI). Dos 57 Estados da OCI, só oito reconheceram o Kosovo: Turquia, Albânia, Emirados Árabes Unidos, Afeganistão, Serra Leoa, Senegal, Burkina Fasso e Malásia. As autoridades de Pristina afirmaram que o reconhecimento de 54 dos 192 Estados da ONU é importante por sua "qualidade", ressaltando que os países que reconhecem o Kosovo respondem por 71% da economia do planeta. O governo kosovar está perto de abrir 18 embaixadas nos países mais importantes que reconheceram sua soberania, para impulsionar laços diplomáticos.