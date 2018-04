Kosovo promete agir pela independência até o fim do ano Kosovo não vê como progredir nas negociações com a Sérvia e vai agir por sua independência até o fim do ano, disse o primeiro-ministro da província, após outra rodada de negociações sem conclusão em Viena. Mediadores dos Estados Unidos, Rússia e da União Européia têm até 10 de dezembro para tentar resolver a demanda por independência da população 90 por cento albanesa de Kosovo. "Estamos realmente buscando uma forma de avançar, mas após esta reunião devemos concluir que não encontramos jeito", disse Agim Ceku ao jornal austríaco Der Standard desta terça-feira. "Tudo o que a Sérvia está dizendo é passado", acrescentou ele. Estão sendo discutidos 14 pontos comuns destacados pelos enviados para "abrir um caminho para a solução" antes que eles levem suas respostas à Organização das Nações Unidas (ONU). O primeiro-ministro sérvio, Vojislav Kostunica, disse na segunda-feira que as propostas "como elas foram apresentadas inicialmente representam praticamente um relacionamento entre dois Estados independentes". "Para a Sérvia, isso é completamente inaceitável", afirmou ele em entrevista coletiva. A Sérvia propôs como modelo a ser adotado o relacionamento China-Hong Kong para resolver a situação do status de Kosovo, uma idéia que a delegação albanesa considerou "totalmente inapropriada". A próxima reunião será realizada dia 20 de novembro, em Bruxelas. Kosovo está sob administração da ONU desde 1999, quando a Otan atacou por 11 semanas as forças sérvias na região para acabar com a morte de civis albaneses. (Por Boris Groendahl e Matt Robinson)