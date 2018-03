Kosovo recebe quase R$ 2 bi em ajuda para reconstrução

A Comissão Européia anunciou nesta sexta-feira, 11, que doará 500 milhões de euros (cerca de R$ 1,2 bilhão) para o desenvolvimento de Kosovo até 2001, no que é considerado o primeiro passo dos aliados europeus na reconstrução no novo país, considerado um dos mais pobres da Europa. Com a doação prometida pelsoa Estados Unidos na quinta-feira de US$ 400 milhões, Kosovo deve receber pelo menos US$ 785 milhões (cerca de R$ 1,9 bi). O Executivo comunitário do bloco aprovou a medida no encontro entre representantes das Nações Unidas (ONU), do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial. Segundo a Comissão Européia, o objetivo da ajuda é criar condições oportunas que permitam o crescimento econômico, a criação de empregos e atrair investimentos estrangeiros no território que declarou sua independência unilateral da Sérvia em 17 de fevereiro. O primeiro-ministro de Kosovo, Hashim Thaci, disse que o seu país quer ingressar nos grandes órgãos financeiros internacionais, apesar da econômica kosovar necessitar de uma "grande assistência" da comunidade internacional. Negligenciada na era da Iugoslávia comunista, a precária infra-estrutura do território será outro desafio para o governo do novo país. Há poucas estradas e ferrovias e, em alguns locais, a energia elétrica só é fornecida no período da noite . Estima-se em mais de 50% o índice de desemprego e 45% vivem com menos de US$ 3 por dia.