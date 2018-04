Kosovo tem explosões e tensão após independência

Granadas foram lançadas nos prédios da União Européia e da ONU neste domingo, 17, na cidade kosovar de Mitrovica, depois que o Kosovo declarou sua independência com o apoio europeu. Em Belgrado, manifestantes apedrejaram a Embaixada dos Estados Unidos e deixaram mais de vinte pessoas, a maioria policiais, feridas. Veja também: Kosovo declara independência da Sérvia 'Sérvia nunca reconhecerá o Kosovo', diz presidente Rússia quer que ONU anule independência de Kosovo Conselho de Segurança se reúne para discutir Kosovo Kosovo: independência aumenta abismo entre Rússia e Ocidente Entenda o que está em jogo com a independência do Kosovo Mapa: a disputa dos Bálcãs Uma granada explodiu no posto das Nações Unidas sem causar danos significativos, segundo fontes. Os oficiais da UR esvaziaram o prédio, que abriga a equipe que prepara uma missão para supervisionar o processo de independência de Kosovo. "Os oficiais abandonaram o prédio. Os seguranças afirmaram que duas granadas foram atiradas. Uma delas explodiu", afirmou uma fonte. Segundo fontes policiais, um veículo da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa foi danificado com a explosão. Na localidade de Mitrovica, uma hora após a província do Kosovo declarar sua independência neste domingo, quatro granadas foram lançadas- sendo que somente uma estourou- , sem deixar vítimas."Lançaram as granadas contra a Oficina Civil da União Européia, na parte norte de Mitrovica, onde moram cerca de 20 mil sérvios, disse o comandante Etienne du Fayet, da Otan em Kosovo. Tropas francesas da força de paz lideradas pela Otan prepararam barreiras de concreto e arame para fechar as pontes dividendo albaneses e sérvios em Mitrovica em caso de confronto. Belgrado Em Belgrado, cerca de 2 mil manifestantes sérvios, em sua maioria jovens, gritavam "Kosovo é o coração da Sérvia" enquanto apedrejaram a Embaixada dos EUA na cidade, protestando contra a independência da província, apoiada por Washington. Mais de 500 policiais protegiam o local. Os manifestantes lançaram pedras e tochas contra o edifício da embaixada, situada em uma das avenidas centrais da capital, e destruíram vários carros estacionados na região. Os policiais que protegiam o prédio foram alvo de insultos dos manifestantes, e ocorreu um pequeno confronto, no qual um agente foi ferido. Os ativistas seguiram destruindo sinais de trânsito, veículos e contêineres de lixo na região, enquanto os policiais, após receber reforços, tentavam empurrar a multidão para longe da embaixada. Os jovens agrediram uma equipe da emissora de televisão pública sérvia RTS, quebraram a câmera e espancaram um dos repórteres. Segundo fontes médicas do centro de emergência em Belgrado, doze pessoas foram atendidas até agora, sete delas policiais, todos com ferimentos leves. A polícia conseguiu dispersar os manifestantes, que se separaram em pequenos grupos, um dos quais se dirigiu para o edifício da Embaixada da Eslovênia, país que preside a União Européia (UE) neste semestre. Os manifestantes quebraram vidros e rasgaram as bandeiras da Eslovênia e da UE. A Polícia teve que intervir para dispersar os ativistas. Os jovens tinham anunciado um protesto pacífico em frente à embaixada e passaram pela rua sem parar diante do edifício, mas depois retornaram e bloquearam a passagem dos veículos pela avenida. Os ativistas levavam bandeiras sérvias e cartazes nos quais condenavam a independência do Kosovo. Também gritaram palavras em apoio ao suposto criminoso de guerra foragido Ratko Mladic, antigo líder militar servo-bósnio. O líder da manifestação, Simo Spasic, presidente de uma associação de sérvios desaparecidos no Kosovo, assegurou que o protesto foi "espontâneo" e que o objetivo era expressar o descontentamento com os EUA, porque "deram um Estado aos albaneses". Texto atualizado às 19 horas