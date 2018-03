'Ladrão do século' pode ser libertado no Reino Unido

O britânico Ronald Biggs, conhecido como o "ladrão do século" pelo assalto ao trem de Glasgow (Escócia) em 1963, pode ser colocado em liberdade no prazo de um ano, informou nesta quinta-feira, 26, o seu advogado, Giovanni Di Stefano. Biggs, que em 2001 retornou voluntariamente ao Reino Unido após permanecer no Brasil foragido da Justiça britânica, tem direito à liberdade condicional porque cumpriu um terço de sua pena de 30 anos, indicou seu representante legal. Segundo Di Stefano, o Ministério da Justiça enviou o caso de Biggs à Comissão da Liberdade Condicional, que deve decidir se concede a liberdade a ele em 2009. "Eles não contam o tempo em que (Ronald) permaneceu detido no Brasil e Barbados e certamente vou enfatizar isto, já que com isso a data da liberdade condicional seria em dezembro de 2008", disse o advogado. "Ronnie conversou um pouco com seu filho Michael e disse que agora pode ver o fim de seu pesadelo", disse. Biggs, que sofreu vários derrames cerebrais, foi condenado a 30 anos de prisão por sua participação no roubo a um trem dos Correios em 8 de agosto de 1963. O bando de Biggs roubou 2,6 milhões de libras (3,2 milhões de euros), que nessa época foi a maior quantia roubada em um só assalto. A polícia conseguiu deter os ladrões em janeiro de 1964. Após ser processado e condenado a 30 anos de prisão, Biggs foi para a penitenciária de Wandsworth (Londres), de onde fugiu 15 meses depois. Em seguida, ele fugiu a Paris, onde se submeteu a cirurgia plástica, e com um passaporte falso viajou à Austrália. Após passar por vários países, o ladrão se estabeleceu no Brasil, onde teve um filho. Como a lei brasileira não permite a extradição de um homem que tenha um filho nascido no país, o Reino Unido teve problemas para conseguir fazer com que Biggs voltasse para cumprir sua pena.