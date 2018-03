'Le Monde' se desculpa por chamar Bruni pelo nome da ex

O jornal francês Le Monde pediu desculpas nesta terça-feira, 14, por chamar a atual mulher do presidente Nicolas Sarkozy, Carla Bruni, pelo nome da ex-mulher, Cecília. Segundo a agência AFP, o pedido foi feito na capa da edição. O diário chamou a cantora e ex-modelo de Cecilia Bruni-Sarkozy na notícia sobre o envolvimento da primeira-dama na recusa da extradição de uma italiana que fazia parte Brigada Vermelha, ao contrário do que tinha decidido a corte francesa. Sarkozy enviou sua mulher, para informar a Marina Petrella sobre a decisão de mantê-la na França, apesar de Sarkozy ter dito no ano passado que encerraria a política de dar abrigo a membros arrependidos da Brigada Vermelha. A errata publicada lamenta o "lapso desafortunado". "Trata-se evidentemente da mulher do chefe de Estado, Carla Bruni-Sarkozy. Aos nossos leitores, à senhora Sarkozy e à senhora Cecília Attias pedimos sinceras desculpas", diz a nota. Cecília e Sarkozy se divorciaram em outubro de 2007 depois de 11 anos de casamento. O presidente francês se casou com a cantora em fevereiro deste ano. Bruni faz parte de uma rica família italiana que emigrou para a França parcialmente por medo de seqüestros.