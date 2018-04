Le Pen é condenado por comentários sobre ocupação nazista A Justiça francesa condenou na sexta-feira o líder da extrema direita francesa Jean-Marie Le Pen a uma pena de três meses de prisão e a uma multa de 10 mil euros por dizer que a ocupação nazista da França "não foi particularmente desumana". Le Pen foi considerado culpado do crime de "justificar crimes de guerra" e de "contestar a ocorrência de crimes contra a humanidade" em um julgamento iniciado em dezembro. O processo girou em torno de um comentário feito por Le Pen em uma entrevista concedida em 2005 para a revista direitista Rivarol, comentário esse que deixou furiosos o governo francês, várias organizações de combate ao racismo e os grupos judaicos. A promotoria havia pedido que Le Pen fosse condenado a uma pena suspensa de cinco meses de prisão e multado em 10 mil euros. Le Pen sempre negou ter feito qualquer coisa de errado e não compareceu ao julgamento. Os advogados de defesa dele argumentaram que as declarações não faziam parte a entrevista, mas tinham sido feitas em uma conversa informal. "Na França, ao menos, a ocupação alemã não foi particularmente desumana, apesar de ter havido alguns erros, algo inevitável em um país com 550 mil quilômetros quadrados", afirmou Le Pen, segundo a revista. Durante a ocupação nazista da França, de 1940 a 1944, cerca de 76 mil judeus foram deportados. Apenas 2.500 deles regressaram com vida. Além disso, milhares de civis foram mortos a tiros por seu envolvimento com a resistência. As leis de combate ao racismo existentes no país prevêem ser crime negar a ocorrência do Holocausto, crime esse passível de prisão e multa. A Justiça também multou a editora da revista Rivarol, Marie-Luce Wacquez, em 5.000 euros e Jerome Bourbon, o jornalista que transcreveu a entrevista, em 2.000 euros. Le Pen, que pegou a França de surpresa ao passar para o segundo turno das eleições presidenciais de 2002, sofreu uma derrota arrasadora no pleito do ano passado, quando ficou em quarto lugar, com menos de 11 por cento dos votos -- seu pior desempenho nas urnas desde 1974. Em junho, o partido Frente Nacional, liderado por ele, não conseguiu conquistar nenhum lugar na Assembléia Nacional da França, significando a perda das verbas partidárias pagas pelo Estado, o que obrigou Le Pen a colocar a sede da legenda em Paris à venda. (Reportagem de Thierry Leveque)