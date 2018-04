Líder da oposição na Itália renuncia após derrota eleitoral O líder da oposição de centro-esquerda na Itália renunciou na terça-feira após derrota numa eleição regional contra o partido do primeiro-ministro Silvio Berlusconi, que tem consolidado sua força apesar da recessão profunda. Walter Veltroni confirmou sua intenção de deixar o cargo, disse um porta-voz do Partido Democrata (PD), mesmo depois de líderes do partido inicialmente terem descartado a possibilidade após o fim da disputa para governador da ilha da Sardenha. Analistas disseram que a oposição não conseguiu capitalizar em cima da recessão econômica, que deverá ser a mais longa da Itália desde a 2a Guerra Mundial, e que ela foi enfraquecida por constantes disputas internas e uma série de escândalos de corrupção. "A crise econômica começou a abocanhar o país. O paradoxo é que a responsabilidade não é colocada sobre o governo, mas sobre seus rivais", escreveu o colunista Massimo Franco, em artigo no qual analisa a vitória de Berlusconi para o diário Corriere della Será. Berlusconi, um magnata bilionário da mídia dono de uma vila suntuosa na Sardenha, percorreu a ilha mediterrânea durante a campanha para o seu partido a fim de conquistar uma região anteriormente controlada pelos rivais de centro-esquerda. O candidato do seu partido para governar a Sardenha, Ugo Cappellacci, filho do conselheiro para impostos de Berlusconi, tinha 52 por cento dos votos no começo da tarde na terça-feira e foi declarado vitorioso. O rival Renato Soru, ex-governador da Sardenha e fundador da empresa de telecom Tiscali, obteve 43 por cento. Soru, também proprietário do jornal de tendência esquerdista LUnita, era apontado como futuro líder para a oposição de centro-esquerda. A derrota dele foi o mais recente golpe em Veltroni, que já havia sido derrotado por ampla margem por Berlusconi na eleição parlamentar no ano passado. Desde então, a oposição encontra-se desorganizada, enquanto o governo Berlusconi desfruta de índices recordes de popularidade apesar da crise econômica. O jornal Il Giornale, de propriedade da família de Berlusconi, chamou a eleição na Sardenha de o "golpe de misericórdia" na centro-esquerda, e analistas disseram que o PD precisava de uma mudança de rota.