Líder rebelde curdo na Turquia pede congresso por desarmamento

O presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, comemorou o pedido, mas alertou os rebeldes falharam em cumprir promessas anteriores.

Sirri Sureyya Onder, lesgislador do Partido Democrata do Povo, pró-curdo, leu o comunicado de Ocalan pedindo ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) que participe de um congresso sobre desarmamento nos meses da primavera.

"Convido o PKK a participar de um congresso extraordinário nos meses da primavera para tomar a decisão estratégica e histórica de abandonar a luta armada", disse Onder, citando Ocalan, com quem uma delegação do Partido Democrata do Povo se reuniu nesta semana.

Onder falou ao vivo na televisão ao lado do vice-primeiro-ministro, Yalcin Akdogan, que afirmou que a medida na direção do desarmamento mostra que "uma importante fase no processo de resolução foi alcançada", após os dois lados terem se reunido rapidamente em Istambul.

(Por Ayla Jean Yackley)