Líder socialista grego quer mais tempo para ajuste fiscal O líder socialista grego Evangelos Venizelos advertiu que a recessão do país poderia ser mais profunda do que o previsto para este ano e, em um encontro com inspetores da União Europeia, do Banco Central Europeu (ECB, na sigla em inglês) e do FMI, defendeu a extensão do plano de corte de déficit para três anos.