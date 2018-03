Líder ultranacionalista austríaco morre em acidente de trânsito

O ultranacionalista austríaco Jörg Haider, governador da região da Caríntia (sul), morreu no começo deste sábado em um acidente de trânsito nas cercanias da cidade de Klagenfurt, informou a Polícia local. "O governador da Caríntia e líder da Aliança pelo Futuro da Áustria (BZÖ), Jörg Haider, morreu nas primeiras horas de hoje", confirmou a Polícia dessa cidade austríaca. Haider, de 58 anos, viajava sozinho em seu veículo no momento do acidente. Ele morreu em função dos ferimentos que sofreu na cabeça e no tórax. O presidente do BZÖ, que alarmou a Europa na década passada com seu discurso homófobo e ultranacionalista, conseguiu triplicar os votos de sua legenda nas últimas eleições gerais, em 28 de setembro, para conquistar 21 cadeiras. O inesperado apoio que recebeu, com 11% dos votos, pode transformar o BZÖ em peça importante na futura formação do Governo austríaco.