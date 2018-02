"Os representantes eleitos das regiões de Donetsk e Luhansk obtiveram um mandato para conduzir negociações com as autoridades centrais ucranianas na resolução de problemas... pela via do diálogo político", disse Karasin.

Ele repercutiu um comunicado do Ministério das Relações Exteriores, no qual a Rússia diz que vai "respeitar a vontade do povo do sudeste" da Ucrânia, segundo a Interfax.

(Por Katya Golubkova)