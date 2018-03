Londres admite perda de disco com dados de 100 mil militares

O Ministério da Defesa do Reino Unido admitiu nesta sexta-feira, 10, que uma disco portátil com os informações pessoais de cerca de 100 mil membros das forças armadas do país está extraviada, em outro episódio que constrange o governo com a perda de informação privilegiada em seu poder. A memória contém nomes, endereços, números de passaportes, datas de nascimentos e detalhes das permissões para dirigir do pessoal militar do Exército, Marinha (Royal Navy) e da Real Força Aérea (RAF), indicou uma porta-voz do Ministério da Defesa. Além disso, os detalhes de cerca de 600 mil candidatos a ingressar nas forças armadas também estão na memória, propriedade da EDS, empresa de informática contratada pelo Ministério da Defesa. A fonte assinalou que o Ministério foi advertiu da perda da memória na quarta-feira passada, e que a Polícia militar investiga o caso. "Na quarta-feira, 8 de outubro, a empresa que contratamos, a EDS, nos informou que não conseguia localizar a memória portátil utilizada para os dados do pessoal das forças armadas", afirmou. Este não é o primeiro incidente deste tipo. Em setembro, uma memória com os dados confidenciais do pessoal da RAF foi roubada de uma base na Inglaterra. A memória continha dados de membros e ex-membros da RAF e estava em poder da Agência de Veteranos e Pessoal de Serviço da RAF em Innsworth, Gloucester (oeste da Inglaterra). Em junho, documentos secretos do governo sobre o Iraque e a rede terrorista Al-Qaeda foram encontrados em um trem. Além disso, no ano passado foram perdidos dados confidenciais de 25 milhões de cidadãos, que incluíam nomes, endereços, datas de nascimento, números de subsídios infantis, números da seguridade social e detalhes de milhões de contas bancárias.