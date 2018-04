Londres penalizará carros que consomem muita gasolina Os proprietários de carros que consomem muita gasolina pagarão a partir de outubro 25 libras (49 dólares) por dia para dirigi-los pela região central de Londres, afirmou na terça-feira o prefeito da cidade, Ken Livingstone. A decisão, adotada após um ano de consultas públicas, integra um pacote que Livingstone está adotando a fim de reduzir as emissões de gás carbônico em Londres, em 60 por cento, até 2025. "Acredito que essa iniciativa inovadora terá impacto no mundo todo, e outras cidades seguirão nosso exemplo ao persistirem em seus esforços para impedir que se instalem mudanças climáticas catastróficas", afirmou, em uma entrevista coletiva. Livingstone, que fez do meio ambiente um dos temas centrais de seu mandato, depara-se com uma dura batalha para tentar reeleger-se, em maio. Nessa campanha, a questão conservacionista deve ocupar um espaço importante. Londres gera cerca de 7 por cento das emissões de gás carbônico da Grã-Bretanha e ocupa a dianteira em um grupo de 40 cidades grandes do mundo todo que debatem formas de enfrentar as mudanças climáticas. O plano da cidade é muito mais ambicioso do que o projeto de lei discutido atualmente pelo Parlamento britânico e que prevê diminuir as emissões nacionais do gás carbônico, o principal dos gases do efeito estufa, em 60 por cento até 2050.