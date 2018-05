Lukashenko é reeleito na Bielo-Rússia; oposição é reprimida

Associated Press

O presidente bielo-russo, Alexander Lukashenko, ganhou nesta segunda-feira, 20, um quarto mandato consecutivo depois de arrasar em uma eleição manchada pela violência da Polícia contra manifestantes e a prisão de candidatos opositores.

No domingo, 19, até 10 mil pessoas marcharam pela nevada capital Minsk cantando "Fora!", "Longa vida a Bielo-Rússia!" e outras sentenças contra Lukashenko em um dos desafios mais significativos em seus 16 anos de governo com punho de ferro.

A polícia avançou, usando cacetes na Praça da Independência, disse um repórter da Reuters no lugar. Alguns manifestantes da ex-república soviética lançaram pedras e bolas de neve na Polícia.

Várias pessoas ficaram deitadas no chão, incluindo uma anciã que recebeu um golpe na cabeça. Outros foram levados a empurrões a veículos policiais. A oposição informou que ao menos três candidatos foram detidos.

A oposição diz que Lukashenko manipulou a eleição. A União Europeia está observado com atenção, estimando quanto deve se envolver com um país de 10 milhões de habitantes em sua fronteira leste, em meio a tensões de Lukashenko com seu principal benfeitor, Rússia.

A União Europeia apresentou a possibilidade de oferecer ajuda financeira se a eleição do domingo, 19, for considerada justa. A análise será feita a partir de informações colhidas pelos observadores da Organização para Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), que reportará nesta segunda-feira.