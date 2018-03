Madeleine pode ter sido levada por pedófilos

A menina britânica Madeleine McCann, que desapareceu no sul de Portugal em 3 de maio, pode ter sido seqüestrada por um grupo de pedófilos, segundo informou na edição deste domingo, 28, do jornal News of the World. Veja Também Falhas no caso Madeleine Cronologia A agência espanhola Método 3, com sede em Barcelona, foi contratada pelos pais da menina, Kate e Gerry McCann, e acredita que Madeleine foi escolhida como alvo por uma informação recebida de dentro do complexo turístico de Praia da Luz, onde a família passava férias. A Método 3 começou a trabalhar para os McCann há dois meses, e está reunindo uma lista de pedófilos portugueses conhecidos por terem como alvo meninas da idade de Madeleine, afirmou o jornal. Após ser avisado por alguém do complexo turístico sobre a presença de uma menina ocidental loira, o seqüestrador teria espionado a família durante dias aguardando o melhor momento para capturar a criança, que teria sido transferida para o Marrocos e vendida para outra rede de pedófilos. Uma fonte próxima à investigação disse ao jornal que, embora essa hipótese seja "terrível" para os pais, é a primeira vez que "uma das agências particulares com sede na Europa está trabalhando em uma teoria possível sobre o que ocorreu". "Isso dá esperanças de que (Madeleine) ainda esteja viva", acrescentou a publicação. Em declarações ao News of the World, o diretor-gerente da Método 3, Francisco Marco, se mostrou convencido de que "Madeleine foi seqüestrada, e seus pais não tiveram nada a ver com o seu desaparecimento". "Minha opinião é de que o lugar mais provável para encontrá-la é o Marrocos", disse, acrescentando "não descartar nenhuma hipótese relacionada com o caso". Madeleine desapareceu do quarto em que dormia com os irmãos gêmeos, de dois anos, no complexo turístico de Praia da Luz, enquanto seus pais jantavam em um restaurante do hotel.