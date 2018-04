Mãe de Silvio Berlusconi morre aos 97 anos em Milão A mãe do magnata e ex-premiê italiano Silvio Berlusconi morreu neste domingo, aos 97 anos, de acordo com agencias de notícias, privando o líder oposicionista de uma matriarca excessivamente carinhosa e de um valioso ativo político diante das chances de ele voltar a ser eleito. "Mamma Rosa", como era conhecida pelos italianos, era uma forte entusiasta da ascensão de seu filho ambicioso da classe média ao posto de homem mais rico da Itália e duas vezes primeiro-ministro. Políticos fizeram fila para lamentar a morte da mãe de Berlusconi após a notícia ter sido publicada no site do partido do ex-primeiro-ministro, o Forza Italia. A nota dizia que Rosa "faleceu em paz" na sua residência, em Milão. Ela morreu sem saber se Berlusconi, 71 anos, conseguiria ocupar novamente o cargo de premiê --pesquisas apontam que sim caso sejam convocadas eleições após o colapso do governo de coalizão de centro-esquerda de Romano Prodi no mês passado. "Ele trabalha como um escravo, de manhã até a noite, e tudo o que recebe em troca são insultos", disse Rosa em uma rara entrevista concedida a um jornal pouco antes da eleição em 2006, quando Berlusconi perdeu por uma pequena margem de votos para Prodi.