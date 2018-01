Maioria dos franceses apoiaria intervenção militar na Síria, diz pesquisa

A França tem fornecido armamentos para a forças de oposição sírio-curdas, mas descartou repetidamente uma operação militar na Síria sem um mandato das Nações Unidas.

A França foi o primeiro país a se juntar à coalizão liderada pelos Estados Unidos que tem feito ataques aéreos contra insurgentes do Estados Islâmico no Iraque e na Síria, mas negou-se a tomar parte nos ataques contra alvos dentro do território sírio com medo de beneficiar Assad.

Na pesquisa com 1.103 franceses feita pelo instituo BVA, 55 por cento disseram que apoiariam uma ação francesa na Síria, ante 64 por cento contrários em 2013.

A pesquisa mostrou que "92 por cento dos franceses dizem estar pessoalmente preocupados com a situação na Síria", afirmou a BVA, em nota.

(Por John Irish)