Maioria dos franceses já desaprovam Macron, afirma pesquisa

A maioria dos eleitores franceses está insatisfeita com a atuação de seu presidente, Emmanuel Macron – algo surpreendente para um político eleito por larga vantagem há menos de quatro meses. A pesquisa feita pelo instituto Ifop para o jornal ‘Le Journal du Dimanche’ aponta que 57% do eleitorado não aprova o governo de Macron.

A taxa de desaprovação subiu 14 pontos desde a última pesquisa, realizada no mês passado. Ainda de acordo com o levantamento, 40% dos franceses apoiam o atual governo de centro, número 14% pior que na última pesquisa. Segundo o instituto de pesquisa, a queda na popularidade de Macron foi maior do que a sofrida no mandato do presidente anterior, François Hollande (2012-2017). Tal performance só se compara aos 20% de popularidade perdidos por Jacques Chirac em 1995.

Para Macron, que está no meio de uma série de agendas políticas em diversas capitais europeias, as derrotas que vem sofrendo dentro de seu país afetam sua imagem. Desde que assumiu o cargo, em 14 de maio, o presidente francês tem sofrido com debates sobre reforma trabalhista no parlamento e uma série de cortes para moradias. No mês passado, a saída do chefe de Estado Maior do Exército, Pierre de Villiers, agravou o cenário – o militar declarou estar descontente com o corte de 850 milhões de euros (R$ 3,2 bilhões) no orçamento do ministério da defesa francês. /REUTERS E EFE