Mais 8 corpos são encontrados em navio italiano submerso

Texto atualizado às 16h21

ROMA - Membros da equipe de resgate encontraram mais oito corpos no navio de cruzeiro submerso Costa Concordia, elevando o número confirmado de mortos para 25 na embarcação que encalhou e emborcou na costa italiana no mês passado, disseram autoridades nesta quarta-feira, 22. Quatro corpos foram encontrados pela manhã e outros quatro, à tarde.

Veja também:

OUÇA: Capitão recebe ordens de voltar para o barco

ESPECIAL: O naufrágio do Costa Concordia

O mau tempo não deixou que os mergulhadores recuperassem os quatro corpos no deque submerso do navio, e 11 pessoas continuam desaparecidas, disseram as autoridades.

"Parece que há quatro corpos, as operações de resgate estão em andamento", disse a agência em um comunicado.

O Costa Concordia, um enorme resort flutuante que transportava mais de 4.200 pessoas, entre passageiros e tripulação, afundou na costa da Toscana em 13 de janeiro depois que uma rocha abriu uma fenda em sua lateral, deixando que a água inundasse as salas de máquinas e fazendo o navio emborcar.

Autoridades da Defesa Civil da Itália disseram que as péssimas condições meteorológicas estavam dificultando o resgate dos corpos e não estava claro quanto tempo isso levaria.

O capitão do navio, Francesco Schettino, foi responsabilizado pelo acidente, que aconteceu quando ele levou o navio perto da costa da ilha de Giglio para fazer uma manobra conhecida como "saudação".