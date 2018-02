"Nós estimamos que bem mais de 1.000 militares russos estão operando agora dentro da Ucrânia", disse o oficial no quartel-general militar da Otan, no sul da Bélgica. "Eles estão apoiando separatistas, lutando com eles."

A Ucrânia acusou a Rússia nesta quinta-feira de levar tropas para o sudeste do país em apoio aos rebeldes separatistas que enfrentam tropas do governo.

(Reportagem de Adrian Croft)