Manifestantes acampados perto de Heathrow preparam ações Os manifestantes acampados na área onde deve ser construída uma nova pista do aeroporto de Heathrow, em Londres, disseram na sexta-feira ter elaborado uma lista de alvos para "ações diretas" a serem realizadas durante o final de semana, alvos que incluiriam um banco e a BAA, responsável por administrar o aeroporto. Os envolvidos no protesto, acampados desde sábado perto da cerca do perímetro norte de Heathrow, o aeroporto internacional mais movimentado do mundo, também elegeram como alvos os aviões de carga e um quinto terminal, ainda em obras. Os passageiros não seriam atingidos diretamente. "Não temos nada para discutir com os passageiros. Essa ação visa impedir que os governos e as empresas adotem decisões inaceitáveis e baseadas apenas na lógica do lucro", afirmou Sophie Stephens, porta-voz dos manifestantes. Cientistas dizem que o setor aéreo contribui enormemente para o aquecimento global e observam que o dióxido de carbono e o vapor de água emitidos a grandes altitudes possuem um poder de aquecimento quatro vezes maior do que quando emitidos ao nível do mar. O governo britânico comprometeu-se com enfrentar as mudanças climáticas por meio da diminuição das emissões de gás carbônico. Mas, de outro lado, o país vem alimentando a ampliação do setor aéreo, que deve dobrar de tamanho nos próximos 25 anos. Os manifestantes, que somam hoje cerca de 800 pessoas, mas que devem ganhar mais adeptos durante as planejadas 24 horas de ação, desejam que os planos de ampliação de Heathrow sejam descartados e que a expansão do setor aéreo seja suspensa. Stephens afirmou que o grupo pretende cercar a sede em Londres do Royal Bank of Scotland. O banco vem trabalhando em pareceria com o controlador da BAA, a Ferrovial (da Espanha). Os manifestantes também realizariam uma passeata perto da sede da BAA no aeroporto e tentariam interromper operações de vôo de carga, entre outras ações. Em média, Heathrow recebe um vôo por minuto. Inaugurado 60 anos atrás, o aeroporto foi desenhado para comportar um trânsito de 40 milhões de passageiros ao ano, mas hoje já vê passar por suas instalações 70 milhões de passageiros. A BAA reconhece que o aquecimento global é um problema, mas argumenta que o setor aéreo contribui apenas com uma pequena fração das emissões de gás carbônico.