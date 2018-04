Manifestantes põem fogo em embaixada dos EUA em Belgrado

Manifestantes sérvios invadiram a embaixada dos Estados Unidos em Belgrado nesta quinta-feira, 21, e atearam fogo no prédio, apoiados por uma multidão do lado de fora, em um protesto contra o apoio de Washington à independência de Kosovo.Mais de 30 pessoas ficaram feridas nos confrontos entre grupos violentos e a Polícia em Belgrado durante os protestos. Veja também: Kosovo faz o mundo pisar em ovos Entenda o que está em jogo em Kosovo Mapa: a disputa dos Bálcãs Veja lista de países que reconhecem a independência do Kosovo Quem chega a Pristina, no Kosovo, vê o nascimento de um novo país A embaixada estava fechada e a polícia não fazia a proteção do local. As portas foram arrancadas e incendiadas. Fumaça negra foi vista saindo do prédio. A embaixada da Croácia também foi atacada pelo mesmo grupo de manifestantes. O Governo dos Estados Unidos entrou em contato com o Executivo sérvio por conta do protesto. "Queremos nos assegurar que nossa embaixada se encontra protegida", pelo que o Departamento de Estado entrou "em contato com as autoridades sérvias", afirmou o porta-voz durante sua entrevista coletiva diária. Em uma reação inicial, o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Sean McCormack, indicou que o embaixador não estava no local no momento do ataque e afirmou que o Governo sérvio manteve uma presença adequada das forças de segurança para enfrentar a situação. A embaixada americana em Belgrado esteve fechada ao público nos últimos dias, mas continuou desenvolvendo suas tarefas diplomáticas, segundo o Departamento de Estado americano. Sobre os protestos contra a independência kosovar, McCormack afirmou: "entendemos" o "desacordo com nossa decisão política". (Com Efe) Texto atualizado às 19h10