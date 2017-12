Manifestantes protestam contra reformas no judiciário da Polônia

Dezenas de milhares de manifestantes tomaram as ruas da capital polonesa, Varsóvia, em protesto pacífico contra as propostas de mudanças no judiciário do país, pretendidas pelo governo. A série de medidas, aprovadas no parlamento e que aguardam sanção pelo presidente Andrzej Duda, diminuiriam o poder das instituições julgadoras, entre elas a suprema corte do país.

Outras cidades polonesas também tiveram protestos pacíficos neste sábado, pelo mesmo motivo. Na cidade litorânea de Gdansk, o ex-presidente e Nobel da Paz Lech Walesa discursou em prol das manifestações: “Vocês precisam ganhar novamente a separação de poderes”, disse o líder político, hoje com 73 anos. “Eu vim para defender a suprema corte”, disse a advogada Lucyna Relewicz, de 38 anos, que participou da manifestação na cidade de Poznan. “As cortes são a última linha de defesa de nossos direitos civis e nossa democracia e liberdade”.

A série de leis que teria como objetivo cercear o judiciário polonês é mais uma das investidas do partido conservador “Lei e Justiça”, que governa o país e tem controle quase completo da máquina pública. Fortemente criticada por líderes da União Europeia (da qual a Polônia faz parte) e por ativistas de direitos humanos e pelos próprios conterrâneos, o pacote de leis foi aprovado no parlamento – onde o Lei e Justiça tem maioria – e aguarda a sanção presidencial.

Entre as medidas, uma delas destitui todos os membros da suprema corte, que deverão ser substituídos por juízes escolhidos pelo atual ministro da justiça. Em outra lei, o conselho judiciário, órgão responsável por escolher novos juízes no país, passaria a ficar sob maior intervenção de nomes escolhidos pelo governo./NYT