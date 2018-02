Maquinistas de trem belgas iniciam greve após acidente

Maquinistas das ferrovias belgas iniciaram nesta terça-feira, 16, uma greve em reação ao acidente de segunda-feira nas cercanias de Bruxelas, que matou 18 pessoas, entre elas o condutor de um dos trens envolvidos.

Os protestos bloqueiam desde a primeira hora da manhã os depósitos de trens de várias cidades do sul do país e provocaram grandes perturbações no tráfego ferroviário, segundo a imprensa local.

A companhia nacional de trens (SNCB) informou que 85% de suas instalações na região de Valônia (sul do país) foram afetadas pela greve e teme que os protestos se estendam.

Os condutores denunciam a degradação de suas condições de trabalho que, segundo eles, podem dar origem a acidentes como o que aconteceu ontem em Buizingen (sudoeste de Bruxelas).

Os principais sindicatos asseguram não terem sido informados da ação, mas expressaram sua compreensão perante os protestos em reação ao fato.