Margaret Thatcher segue sob observação após acidente

A ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, de 83 anos, deverá permanecer sob observação em um hospital de Londres, informou nesta segunda-feira, 15, um porta-voz da ex-chefe de governo do Reino Unido. A ex-mandatária foi internada na sexta-feira, 12, após ter fraturado o braço em sua casa.

Apesar da previsão de alta para esta segunda-feira, os médicos do hospital de Chelsea & Westminster decidiram no último momento que ela continuasse em observação durante "mais alguns dias". "Thatcher está bem, se senta e levanta sem precisar de ajuda, e fala com todas as pessoas que a visitam", disse o porta-voz.

A saúde da ex-política conservadora vem sofrendo abalos desde 2002, quando ela apresentou várias apoplexias e deixou de fazer discursos em público por recomendação médica. Thatcher ocupou o poder entre 1979 e 1990.

Sob seus mandatos, o Reino Unido venceu a Guerra das Malvinas (1982) e revitalizou a economia a custo do enfraquecimento dos sindicatos, do corte dos gastos sociais e das privatizações.