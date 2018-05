Medvedev deve decidir sobre reeleição na Rússia em breve

Os comentários foram os mais recentes de uma série de declarações assertivas sugerindo que Medvedev -- que durante muito tempo foi considerado pouco mais do que alguém para segurar o lugar até a volta de seu antecessor, Vladimir Putin -- quer ficar na presidência por mais um mandato de seis anos.

"É um bom momento para mudanças. Aquele que não muda permanece no passado", disse Medvedev numa entrevista à rede chinesa CCTV, antes de uma visita à China para reunião dos países do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

Tanto Medvedev como Putin disseram que decidirão juntos sobre um candidato para a eleição presidencial de março de 2012, mas muitos analistas afirmam que Putin tomará a decisão sozinho.

A elite governante da Rússia tem pressionado Medvedev e Putin para acabar com a incerteza. Pessoas próximas, porém, dizem que nenhuma decisão ainda foi tomada e que provavelmente isso ocorrerá depois das eleições parlamentares de dezembro.

Medvedev indicou que o anúncio poderá ser feito mais cedo.

"Não descarto que poderei concorrer para um novo mandato como presidente. Além disso, a decisão será feita num futuro razoavelmente próximo, porque falta menos de um ano", disse Medvedev.

Ele também enfatizou que seu poder era maior do que o de Putin, considerado por muitos o líder mais importante do país, enquanto Medvedev é frequentemente citado como seu parceiro inferior.

"Temos cargos diferentes e papeis diferentes: eu sou o presidente da Rússia, o guardião da Constituição, o chefe de Estado", afirmou. "O presidente forma o governo, administra vários processos no país."

Medvedev disse que a economia de 1,5 trilhão de dólares da Rússia precisa se afastar do modelo econômico de Putin, se quiser mudar.

"O que era bom 10 anos atrás não é bom hoje", disse ele. "Em dado momento, tivemos de fortalecer as bases de nosso Estado e reunir as partes da economia destruída, mas não vamos construir um capitalismo estatal, essa não é a nossa escolha."