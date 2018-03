Melamina é encontrada em milk-shake na Áustria

O Ministério de Saúde austríaco informou que uma quantidade não perigosa de melamina foi encontrada em um milk-shake em um restaurante chinês, na cidade de Graz, sul da Áustria. Segundo o órgão, o milk-shake com problemas não foi vendido e ninguém adoeceu por causa da substância. O ministério afirmou que o produto contaminado veio de uma loja chinesa em Viena e não é mais vendido. O leite em pó contaminado com melamina matou quatro bebês e deixou mais de 54 mil crianças doentes na China. Pessoas do setor de laticínios chinês acrescentavam a substância química - usada na indústria de plásticos e na fabricação de fertilizantes - para fraudar testes de níveis protéicos. Com isso podiam acrescentar água ao produto e aumentar os lucros. Porém a melamina em grandes quantidades pode causar problemas renais e até matar.