Menina de dois anos sobrevive a queda de 30 metros

Uma menina de dois anos de idade sobreviveu após cair do sétimo andar de um prédio de apartamentos em Battersea, no sudoeste de Londres, informou nesta segunda-feira, 1, a BBC. A garota teve apenas uma perna quebrada e está internada desde o acidente, ocorrido no sábado à noite. Segundo a polícia, a menina não corre risco de vida. Acredita-se que ela tenha sobrevivido porque a queda foi interrompida por andaimes instalados no segundo andar do edifício. Um porta-voz da Metropolitan Police, a polícia londrina, disse que o acidente não está sendo tratado como suspeito. Quando a polícia chegou ao local, a menina estava sendo atendida por uma equipe de socorro no apartamento de um morador do prédio.