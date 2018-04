Merkel buscará consenso partidário para eleição de presidente

A medida incomum pode ser uma tentativa de evitar um debate nacional potencialmente divisivo sobre quem deve assumir o cargo de chefe de Estado em um momento em que Merkel quer se concentrar na derrubada da crise fiscal da zona do euro.

"Os partidos do governo... vão agora se consultar e depois contatar os Social Democratas (SPD) e os Verdes, nós queremos conduzir conversas com o objetivo de propor um candidato consensual para as eleições do próximo presidente da República alemã", disse Merkel, em um breve comunicado.

A chanceler disse que lamentava muito a decisão de Wulff de renunciar, após procuradores pedirem ao Parlamento a remoção da imunidade legal dele para responder por acusações de que teria aceitado favorecimento pessoal.

(Reportagem da Redação de Berlim)