Merkel diz que alemães nunca vão se esquecer dos horrores dos campos da morte

Em um discurso para 120 sobreviventes idosos de 20 países e seis soldados norte-americanos que ajudaram a libertar as vítimas dos nazistas, Merkel disse que Dachau e outros campos da morte encerrados perto do fim da Segunda Guerra Mundial ficam como lembretes eternos da brutalidade do regime imposto por Adolf Hitler.

"Estes antigos campos de concentração entraram em foco público nas últimas semanas com o passar dos aniversários de 70 anos da libertação de um campo após o outro", disse Merkel em uma cerimônia em Dachau, agora um memorial com 800 mil visitantes anuais.

"Havia horrores inimagináveis ??em todos os lugares", disse Merkel, que em 2013 se tornou a primeira liderança alemã a visitar Dachau.

(Por Ayhan Uyanik)