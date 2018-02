A chanceler alemã, Angela Merkel, disse nesta sexta-feira que as conversas com o presidente russo, Vladimir Putin, em uma reunião de cúpula na Itália não levaram a qualquer avanço no impasse sobre a Ucrânia.

"Não consigo ver avanços aqui até o momento", disse Merkel após encontro entre líderes da UE com Putin e o presidente da Ucrânia, Petro Poroshenko, durante cúpula UE-Ásia.

"Vamos continuar a conversar. Houve progresso em alguns detalhes, mas a questão principal é a continuada violação da integridade territorial da Ucrânia", disse Merkel.

(Reportagem de Andreas Rink)