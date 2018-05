Merkel encontra Karzai e visita tropas no Afeganistão

Merkel se reuniu com o presidente Hamid Karzai e também com o general David Petraeus, comandante das forças dos EUA e da Otan no Afeganistão, para discutir o progresso no esforço de guerra e o treinamento das forças de segurança afegãs.

Durante uma cúpula em Lisboa no mês passado, líderes da Otan concordaram em iniciar a transferência da responsabilidade pela segurança de algumas áreas aos afegãos em meados de 2011 e ceder o controle do país inteiro até o final de 2014, permitindo a retirada das tropas.

"Parto com a impressão de que, se ainda existe uma infinidade de coisas a fazer, o progresso também está se tornando evidente em nosso profundo envolvimento no treinamento da forças afegãs", disse Merkel após o encontro.

(Por Tilman Blasshofer)