Merkel parabeniza Gül e diz que vitória beneficiará Europa

A chanceler alemã, Angela Merkel, parabenizou nesta terça-feira, 28, o novo presidente turco, o islamita moderado Abdullah Gül, e expressou sua confiança em que sua eleição beneficiará as relações bilaterais, com a Europa e com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Gul é eleito presidente da Turquia "Estou convencida de que em seu novo cargo ocorrerá um ainda maior aprofundamento de nossas relações, assim como de proveito da Europa e da Aliança Atlântica", afirma Merkel em comunicado divulgado pela Chancelaria. O ministro de Assuntos Exteriores alemão, Frank Walter Steinmeier, também parabenizou Gül por sua eleição como presidente e expressou sua confiança em que prosseguirá seu trabalho "em favor de uma rápida reforma" da Turquia. O chefe da diplomacia alemã agradeceu Gül pelo papel desempenhado "ao longo destes últimos anos" como ministro de Exteriores em prol do "diálogo intercultural". Vivem na Alemanha cerca de 3 milhões de cidadãos de origem turca, a maior comunidade estrangeira do país, um terço dos quais tem passaporte alemão.