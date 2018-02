Milhares de funcionários britânicos da saúde entram em greve por melhores salários

Milhares de funcionários de saúde entraram em greve nesta segunda-feira na Grã-Bretanha contra o congelamento de salários, na primeira paralisação por rendimentos no sistema de saúde pública britânico em mais de 30 anos.

O governo rejeitou pedidos do sindicato pelo aumento de 1 por cento no salário de enfermeiras, parteiras, equipe de ambulância e de suporte no hospitais da Inglaterra e Irlanda do Norte.

Os funcionários de saúde realizam uma paralisação de quatro horas nesta segunda-feira, seguida de quatro dias em que não farão horas extras. Os sindicatos dizem que serviços de emergência não vão ser afetados, mas algumas consultas de rotina e outros serviços, sim.

Em defesa da posição do governo, o ministro da Saúde, Jeremy Hunt, disse que 55 por cento dos funcionários do sistema de saúde britânico já receberiam um aumento de 3 por cento por meio de uma progressão automática e que o país não possui os recursos para conceder algo além disso.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Reportagem de Sarah Young)