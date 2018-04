Milhares de manifestantes protestam contra o governo na Espanha Milhares de espanhóis foram às ruas no sábado em Madri para protestar contra o governo, comprovando que o grupo separatista basco ETA será uma questão importante nas eleições gerais de março. Os manifestantes fizeram uma passeata carregando bandeiras amarelas e vermelhas da Espanha e cartazes com dizeres como "Derrotaremos o ETA." Eles também gritaram palavras de ordem pela renúncia do primeiro-ministro, José Luís Rodríguez Zapatero. Mais de 800 pessoas foram mortas pelo ETA em quase quatro décadas de luta armada pela independência basca da Espanha. O protesto foi o primeiro organizado por vítimas do ETA, a Associação das Vítimas do Terrorismo, desde que a Justiça espanhola condenou 21 pessoas -- a maioria, marroquinos -- pelo envolvimento nos atentados de 11 de março de 2004 na capital espanhola. Muitos membros do grupo das vítimas acreditam que o ETA estava envolvido nos atentados, que mataram 191 pessoas, mas o tribunal nega a participação do grupo basco. O governo conservador no poder em março de 2004 inicialmente responsabilizou o ETA pelos ataques, mas as investigações apontaram para extremista islâmicos. A Espanha se voltou contra seus líderes e os tirou do poder três dias depois, nas eleições. A manifestação não contou com a presença do líder conservador de oposição Mariano Rajoy, cujo Partido Popular está em segundo lugar, depois dos socialistas, nas pesquisas de opinião. O governo tentou encontrar uma solução para a violência no País Basco através de negociações de paz com o ETA, mas não teve sucesso. As negociações foram interrompidas em dezembro, quando os rebeldes fizeram um ataque à bomba contra o aeroporto de Madri, matando duas pessoas. Desde então, o governo vem realizando operações contra o grupo, prendendo dezenas de suspeitos de envolvimento com os separatistas. (Reportagem de Sonya Dowsett)