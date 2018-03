Milhares pedem a saída do premiê da Hungria

Milhares de apoiadores do partido de oposição húngaro ocuparam as ruas de Budapeste nesta terça-feira, 23, dia do aniversário de 51 anos da revolução contra a União Soviética. Os manifestantes exigem a saída do premiê do país, Ferenc Gyurcsany, do cargo. Associated Press Apesar do grande número de manifestantes, o protesto desta terça-feira foi pacífico. Na segunda, 19 pessoas foram feridas nos confrontos, além de participantes terem lançado bombas de gás e destruírem carros nas ruas. Reuters O protesto acontece um ano após as grandes manifestações de 2006, em que centenas de pessoas foram feridas depois de semanas de confrontos. A onda de violência começou depois da divulgação de uma fita, em que o primeiro-ministro socialista admitia ter mentido a respeito da economia para conseguir a reeleição.