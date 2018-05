Militares de alta patente aprendem leis humanitárias na Suíça Oficiais de alta patente das Forças Armadas de quase 60 países, do Sudão ao Sri Lanka, regressaram a um campo de treinamento no neutro território suíço a fim de tomarem novas lições sobre as regras da guerra. Nesse evento, co-dirigido pelo Exército da Suíça e pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha (ICRC), os oficiais foram lembrados de que suas forças precisam evitar atingir civis ou as propriedades deles durante conflitos armados. O curso oferecido em instalações do Exército suíço visa garantir que os soldados, a polícia e outras forças obedeçam às regras humanitárias internacionais constantes das Convenções de Genebra aprovadas em 1949. "Podemos ter leis a respeito disso. Mas se não formos capazes de traduzir isso em exercícios e procedimentos a serem seguidos pelos soldados quando em operação, então elas não terão muita importância", afirmou à Reuters Tim Yates, conselheiro militar do ICRC e um dos organizadores do evento em Genebra. "Já que as forças militares são uma instituição hierárquica, quando há mudanças, elas costumam acontecer de cima para baixo", disse Yates, um oficial aposentado do Exército britânico. O primeiro curso do ICRC para comandantes militares de alta patente acontece no momento do 30o aniversário dos Protocolos Adicionais às Convenções de Genebra, que fixam as regras de conduta em situações de conflito. Entre essas regras, há o princípio básico de diferenciar os civis dos combatentes e as propriedades de civis dos alvos militares. Os ataques contra civis são proibidos pelos pactos, que tratam tanto de conflitos internos quanto de conflitos internacionais. Isabelle Veilleux, uma tenente-coronel do Canadá, é a única mulher entre os 56 participantes vindos de todos os continentes e que concluíram na sexta-feira sua primeira semana de curso. O vice-presidente do ICRC, Olivier Vodoz, afirmou aos oficiais que é "dever dos soldados" proteger os civis, a quem descreveu como as maiores vítimas dos 80 conflitos atualmente travados no mundo todo. "Nada pode servir de desculpa para assassinatos, estupros, saques e ações humilhantes. Nada", afirmou, no discurso de abertura do evento, na segunda-feira. Os participantes, todos vestidos com seus uniformes nacionais e suas medalhas, assistem a aulas dadas por majores-generais e coronéis, além de discutirem em grupos menores casos hipotéticos de guerra nos quais a lei humanitária se aplica. Com sede em Genebra, o ICRC é uma organização independente encarregada de fornecer proteção humanitária e de ajudar as vítimas da guerra e da violência armada. Seu quadro de funcionários, que reúne 12 mil pessoas, ajuda os prisioneiros, os feridos, os doentes e os civis de um modo em geral atingidos pelos conflitos. O ICRC também coordena o trabalho da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho em situações de conflito. (Reportagem de Stephanie Nebehay)