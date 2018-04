Ministro alemão joga Sudoku durante debate sobre Grécia

O porta-voz dele defendeu o ministro das acusações de arrogância por jogar durante o debate, afirmando que ele havia trabalhado incansavelmente por 10 dias seguidos em nome dos interesses alemães.

Schaeuble tem sido um dos membros mais populares do governo da primeira-ministra, Angela Merkel, por seu estilo sem absurdos e seu controle apertado sobre os gastos, mas suas tentativas de convencer legisladores de seu partido a apoiar a Grécia o tornaram mais vulnerável a ataques.

Uma pesquisa de opinião no jornal Bild am Sonntag no domingo mostrou que os alemães, que estão fazendo a maior contribuição no resgate da zona do euro para Atenas, rechaçam completamente um novo auxílio à Grécia.

A emissora pública alemã ARD divulgou na segunda-feira à noite imagens de um sorridente Schaeuble aparentemente jogando Sudoku em seu computador parcialmente encoberto, enquanto um membro da coalizão de centro direita falava a favor do segundo pacote de resgate grego.

"Pego! O ministro das Finanças estava aparentemente jogando Sudoku durante o debate", disse a ARD. O porta-voz de Schaeuble, Martin Kotthaus, afirmou que a rede mais tarde pediu desculpas por divulgar a imagem do computador de Schaeuble, numa violação das regras do parlamento.

(Reportagem de Erik Kirschbaum)