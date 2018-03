Ministro curdo do Iraque prevê ataques limitados da Turquia O Iraque prevê ataques aéreos apenas limitados da Turquia contra separatistas curdos no norte do país e quer que os guerrilheiros deixem o solo iraquiano no menor período possível, disse nesta quinta-feira o ministro do Exterior, Hoshiyar Zebari. Em entrevista à Reuters, Zebari disse que o governo iraquiano "não está confortável" com a votação feita no Parlamento turco na quarta-feira, que deu luz verde às Forças Armadas turcas para caçarem membros do Partido de Trabalhadores do Curdistão (PKK) no Iraque. A decisão turca alarmou Washington e outros aliados, que temem que uma incursão no norte do Iraque traga o caos à região, ameace o fornecimento de petróleo e prejudique as tentativas dos EUA de reprimir a violência implacável no país. "Se algo acontecer, será possivelmente ataques aéreos contra posições suspeitas do PKK", disse Zebari. "Mas, falar de uma ofensiva militar e uma incursão em grande escala em solo iraquiano, isso eu não prevejo." As declarações foram a primeira reação manifestada pelo governo iraquiano desde a votação na Turquia, e Zebari destacou que Bagdá vê a continuação do diálogo com Ancara como a única maneira de resolver o problema do PKK. "Nosso pedido formal é que eles deixem o solo iraquiano e deixem o Iraque para seu povo, não nos causando mais problemas do que já estamos sofrendo", afirmou Zebari, acrescentando que o PKK deve partir "no menor prazo possível". Foi o primeiro pedido público de Zebari, que é curdo, para que o PKK deixe o Iraque. "(A Turquia) tem um problema; estamos dispostos a discuti-lo e a cumprir nossos compromissos. Mas o ponto de partida deve ser numa mesa de diálogo, para acertar os mecanismos." O chanceler disse que os governos iraquiano e turco ainda estão discutindo a questão e que prevê a chegada de uma equipe interministerial turca a Bagdá na próxima semana. Ele avisou que existe o risco de uma incursão turca ser vista como tentativa de desestabilizar a única região relativamente calma no Iraque, e não como apenas um ataque focado no PKK. "Minha previsão é que haverá com certeza resistência, especialmente se o exército entrar em áreas povoadas. Haverá resistência da Peshmerga e da população local", disse Zebari, referindo-se às Forças Armadas turcas. Os EUA, aliados de Ancara na Otan, saudaram a visita à Turquia do vice-presidente iraquiano Tareq al Hashemi nesta semana e outros esforços de Bagdá de coordenar ações com o país vizinho. "O que temos agora são norte-americanos e iraquianos colaborando com os turcos... contra o PKK", disse a porta-voz Dana Perino. "É isso o que faz um bom vizinho." "O que queremos é que a Turquia não envie tropas adicionais a essa região." Milhares de pessoas saíram às ruas em várias cidades do norte do Iraque, na quinta-feira, para protestar contra a votação no Parlamento turco.