Ministro da Economia da Alemanha pede renúncia do cargo O ministro da Economia da Alemanha, Michael Glos, escreveu ao chefe de partido para apresentar sua renúncia ao cargo de ministro, confirmou um porta-voz do ministério neste sábado. "Eu posso confirmar a carta", disse o porta-voz. Mais cedo, o jornal Bild am Sonntag divulgou que Glos tinha escrito ao chefe do partido da União Social Cristã (CSU): "Eu lhe solicito a minha exoneração das responsabilidades ministeriais."