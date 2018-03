Ministro das relações exteriores da Rússia promete expulsar diplomatas britânicos

O ministro de relações exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse nesta sexta-feira, 16, que seu país expulsará diplomatas britânicos em resposta à decisão de Londres de expulsar 23 funcionários da embaixada russa em Londres. Perguntado a respeito, em uma cúpula da Síria na Capital do Cazaquistão, se a Rússia planeja expulsar diplomatas britânicos, Lavrov respondeu: "Nós vamos, é claro". Ele não deu nenhum detalhe adicional.

O assunto vem à tona após o governo britânico anunciar nesta quarta-feira, 14, a expulsão de 23 diplomatas russos identificados como espiões e a suspensão dos contatos bilaterais com Moscou, em resposta ao ataque com um agente neurotóxico contra o ex-agente duplo Serguei Skripal. "Sob a Convenção de Viena, o Reino Unido expulsará 23 diplomatas russos identificados como oficiais de inteligência", disse a primeira-ministra britânica, Theresa May.

Os líderes dos EUA, França e Alemanha disseram nesta quinta-feira, 15, que estão unidos ao responsabilizar a Rússia pelo envenenamento do ex-espião. Em um comunicado conjunto, os respectivos líderes Donald Trump, Emmanuel Macron, Angela Merkel e Theresa May afirmaram que "não há explicação alternativa plausível" para a responsabilidade de Moscou no ataque do dia 4 de março.

Na segunda-feira, 12, o empresário russo Nikolai Glushkov – ligado ao oligarca Boris Berezovski, crítico do Kremlin que morreu sob circunstâncias suspeitas em 2013 – foi encontrado morto em sua casa em Londres, segundo informado na terça-feira seu advogado. O caso pode estar associado a outras 14 mortes ligadas ao governo da Rússia – entre elas, a de Berezovski e de Skripal.

"A posição do lado britânico parece absolutamente irresponsável", declarou à imprensa o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, nesta quinta-feira, acrescentando que as medidas de resposta "naturalmente não se tardarão". "A decisão será tomada pelo presidente (...) e não há dúvida de que ele escolherá a versão que melhor atenda aos interesses da Rússia", disse Peskov./AFP E REUTERS