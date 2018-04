Ministro dos Transportes é o 5º a deixar cargo no Reino Unido

Geoff Hoon, titular da pasta dos Transportes no Reino Unido, pediu demissão do cargo nesta sexta-feira, 5, tornando-se o terceiro ministro a deixar o governo de Gordon Brown nas últimas 24 horas, informou a BBC e a Sky News, citando fontes. Hoon é o quinto ministro a deixar o cargo desde o agravamento da crise política no país por conta dos escândalos sobre o uso de verbas oficiais por membros do Parlamento.

Nenhuma das reportagens apresentou razões para a renúncia de Hoon, mas ambas afirmaram que ele é um dos diversos membros do governo que foram duramente criticados no recente escândalo de despesas.

Os problemas políticos na gestão de Brown têm origem no uso de verbas públicas para o pagamento de contas privadas por parte dos governantes. Enquanto os britânicos enfrentam a pior crise econômica desde a 2ª Guerra, ministros e parlamentares foram flagrados usando recursos do governo para pagar contas privadas, pedindo reembolsos de itens que vão de bolachas e colchões a esterco de cavalo, reparos em piscinas e pagamentos de hipotecas falsas. O vazamento dessas informações nas últimas semanas irritou os eleitores, que enfrentam uma forte recessão e o aumento do desemprego. As informações são da Dow Jones.