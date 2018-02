Ministro francês vai ao Mali e diz que missão militar não terminou O ministro francês da Defesa, Jean-Yves Le Drian, fez nesta quinta-feira uma visita surpresa aos militares do seu país que combatem rebeldes islâmicos no montanhoso norte do Mali e disse que a missão deles só irá terminar quando a segurança estiver restaurada no país africano.