Ministro irlandês reconhece vitória do 'não' em referendo Os eleitores irlandeses rejeitaram em um referendo o Tratado de Lisboa da União Européia, reconheceu o ministro da Justiça irlandês, Dermot Ahern, na sexta-feira. "Parece que será uma vitória do 'não"', disse ele ao vivo, na televisão. "No fim das contas, por uma série de razões, o povo falou."