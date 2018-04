Ministros franceses fazem aula contra o machismo

As aulas de uma hora de duração, que também abrangem a disparidade salarial e violência doméstica, foram ideia de Najat Vallaud-Belkacem, chefe do recriado Ministério de Direitos das Mulheres e também porta-voz oficial do governo.

As sessões são parte de um esforço para eliminar o machismo na política, em uma nação com tradição de ignorar os ocasionais incômodos que subordinadas do sexo feminino sofrem por homens no poder.

Alegações sobre a conduta do político socialista e ex-chefe do FMI, Dominique Strauss-Kahn, foram o pontapé inicial para um debate aprofundado na França no ano passado.

Ele estava a poucos dias de anunciar que iria concorrer à Presidência francesa quando a polícia o prendeu, em Nova York, depois que uma empregada de hotel alegou que ele havia tentado estuprá-la. Promotores de Nova York depois retiraram as acusações.

Assobios no Parlamento para uma ministra do novo governo aumentaram a preocupações de que alguma orientação era necessária.

"Os ministros adoraram", disse uma fonte do governo sobre o curso. "Eles estão vindo com ideias sobre onde e como podem colocá-las em prática."

Doze ministros já estiveram presentes, incluindo o chanceler Laurent Fabius e o ministro das Finanças, Pierre Moscovici, e mais 26 inscreveram-se.

"Para aqueles que já estão cientes destas questões, é bom ouvi-las novamente. Para aqueles que não são, é especialmente útil ", disse uma fonte próxima a Moscovici, um ex-aliado de Strauss-Kahn.

O presidente socialista François Hollande tem procurado estabelecer um novo tom, nomeando o mesmo número de mulheres e homens para cargos de ministros, pela primeira vez na história da França.