Minoria sérvia vota em referendo sobre governo do Kosovo

MITROVICA - A minoria étnica sérvia do Kosovo vota nesta terça-feira, 14, em um referendo para decidir se vai reconhecer o governo central, com capital em Pristina, o qual eles ignoram desde que a região, ex-província da Sérvia, se tornou independente em 2008.

O Kosovo é composto 90% de etnia albanesa. Os sérvios são maioria em uma pequena faixa ao norte, na fronteira com a Sérvia, e se mantêm ligados à Sérvia. Eles resistiram até agora aos esforços do governo do Kosovo de estender sua autoridade na região.

O resultado do referendo de dois dias é esperado para 19 de fevereiro. A decisão terá pouco impacto prático, mas pode alimentar ainda mais as tensões étnicas.

Autoridades sérvias alertaram os sérvios do Kosovo contra o referendo, dizendo que prejudicaria o diálogo com o governo central kosovar. Autoridades do Kosovo se recusaram a comentar o referendo.

"Estamos defendendo nossos lares e o Estado da Sérvia no Kosovo", disse o prefeito da parte sérvia da cidade de Mitrovica, Krstimir Pantic. "Nós não queremos ser assimilados, nós queremos permanecer como cidadãos da Sérvia", disse o estudante Lazar Ampovski, após registrar o seu voto.

A União Europeia adiou a decisão de garantir à Sérvia o status de candidato a membro do bloco em dezembro, citando preocupações com as frágeis relações com o Kosovo.

A Sérvia perdeu o controle sobre o Kosovo em 1999 quando a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) interferiu militarmente para acabar com as mortes e a expulsão da etnia albanesa, em um conflito que durou dois anos, quando a então Iugoslávia era presidida por Slobodan Milosevic.