Missão da UE não consegue levar Justiça ao Kosovo, diz relatório

Um relatório do Tribunal de Contas Europeu afirmou que a EULEX, projeto da UE para melhorar o Estado de Direito do Kosovo, teve apenas "sucesso modesto", apesar de o bloco ter gasto 680 milhões de euros entre 2007 e 2011.

"Níveis de crime organizado permanecem elevados. O Judiciário continua a sofrer com a interferência política, ineficiência e uma falta de transparência e aplicação da lei", afirmou o relatório.

O Estado de maioria albanesa, que se tornou independente da Sérvia em 2008, tem sofrido com a corrupção generalizada e o crime organizado desde os anos 1990.

A Sérvia perdeu o controle do Kosovo em 1999, após uma série de ataques aéreos da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) para acabar com as mortes e a expulsão de cidadãos de etnia albanesa pelas tropas sérvias, que combatiam dois anos de contrainsurgência sob o comando de Slobodan Milosevic.

(Reportagem de Ethan Bilby)