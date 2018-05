Míssil teria caído de caça russo atacado na Geórgia

O míssil russo que atingiu a Geórgia nesta semana caiu de um caça, em vez de ser disparado, disse à Reuters na quarta-feira uma fonte próxima à investigação georgiana do incidente. O piloto se livrou do míssil ao ser alvejado por forças separatistas da Ossétia do Sul, que têm apoio russo em sua campanha contra a Geórgia. Veja também: Para a Geórgia, míssil pode estar ligado à sucessão de Putin "Temos os primeiros resultados da investigação, segundo a qual forças ossétias dispararam um Strela [míssil antiaéreo portátil] contra o caça que havia voado da Rússia para a Geórgia", disse a autoridade georgiana, sob anonimato. "O piloto do caça decidiu se livrar do míssil teleguiado que tinha a bordo. Ele não disparou, apenas o soltou. Isso explica por que o míssil não explodiu." O ministério russo da Defesa rejeitou essa versão, alegando que não havia aviões do país na área. O governo separatista da Ossétia do Sul também considerou "absurda" a explicação do funcionário georgiano. O míssil caiu sem explodir em uma lavoura cerca de 65 quilômetros a oeste de Tbilisi, a capital da Geórgia. A Rússia negou responsabilidade no caso, mas o incidente complicou ainda mais as já tensas relações bilaterais. Em Bruxelas, a União Européia pediu os dois países que demonstrem cooperação e moderação. Rússia e Geórgia vivem vários atritos desde 2004, quando Mikhail Saakashvili foi eleito presidente da pequena ex-república soviética e adotou uma política de retirar o país da órbita russa.