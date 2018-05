Moeda comemorativa a noivado real britânico recebe críticas

LONDRES (Reuters Life!) - O design de uma moeda oficial comemorativa para marcar o noivado do príncipe britânico William com Kate Middleton foi divulgado nesta quinta-feira. Nem todos, no entanto, deverão reconhecer a noiva.

A imagem, baseada em fotos do casal durante um evento esportivo, guarda semelhança com William, mas não com a sua noiva. Observadores da realeza afirmaram que ela aparece com o rosto muito mais cheio na moeda.

"Essa moeda tem uma importância histórica -- errar desse jeito parece ridículo", disse a editora-chefe da revista Majesty, Ingrid Seward, segundo o site Sky News.

O design foi aprovado pelo casal de 28 anos e pela avó de William, a rainha Elizabeth.

A Casa da Moeda Real, que produziu o item para colecionadores, disse que não pretendia mudar o design.

"Essa é uma questão muito subjetiva", disse um porta-voz da Casa da Moeda à Reuters. "É sempre um desafio gravar perfis e feições em algo tão pequeno como uma moeda, em especial as feições de pessoas jovens."